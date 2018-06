Claude Turmes e Stéphanie Empain cabeças de lista do Déi Gréng no norte

Com a morte de Camille Gira e a desistência de Françoise Folmer, o Déi Gréng foi obrigado a rever a lista de candidatos às eleições legislativas, no círculo eleitoral do norte.

Claude Turmes e Stéphanie Empain encabeçam a nova lista. O lugar deixado vago pela presidente demissionária dos ecologistas, Françoise Folmer, será agora assumido por Svenja Birchen. Uma estudante em biologia ambiental, de 23 anos, residente em Ettelbruck.

Dos três novos nomes em relação à lista anterior apenas Claude Turmes, de 57 anos, tem provas dadas na política. Depois de cerca de 20 anos no Parlamento Europeu, onde foi eurodeputado, Turmes deverá em breve assumir as funções de secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, após a morte de Camille Gira.

Já Stéphanie Empain é uma empresária, de 34 anos, de Erpeldange.

Redação Latina (foto: Déi Gréng)