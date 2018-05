Claude Turmes substitui Camille Gira no Governo

Duas semanas após a morte súbita do secretário de Estado Camille Gira, Os Verdes (Déi Gréng) anunciaram esta manhã o seu sucessor no Governo.

Será o eurodeputado Claude Turmes a retomar a secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável durante os próximos cinco meses e meio, ou seja, até às eleições legislativas de 14 de outubro.

O anúncio foi feito esta terça-feira, em conferência de imprensa, pelo presidente dos ecologistas luxemburgueses, Christian Kmiotek, que adiantou também que Claude Turmes vai ser cabeça de lista, no círculo eleitoral do norte, uma vez que é originário de Diekirch.

Claude Turmes, de 57 anos, regressa, assim, à política nacional, depois de cerca de 20 anos no Parlamento Europeu, onde foi eurodeputado. O seu lugar no parlamento em Estrasburgo será ocupado por Tilly Metz, atual conselheira comunal na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina (Foto: Chris Karaba wort.lu)