Claude Wiseler convida Rui Rio para visita ao Luxemburgo

O líder do grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV), Claude Wiseler, foi recebido esta quarta-feira em Lisboa pelo presidente do PSD.

Rui Rio foi convidado a visitar o Grão-Ducado e aceitou, com data por definir.

O também candidato do CSV a primeiro-ministro disse ao jornal Contacto ter ficado com boas impressões sobre Rui Rio, considerando-o “uma pessoa de fácil abordagem, muito simpático e aberto”.

As eleições legislativas realizam-se a 14 de outubro deste ano, no Luxemburgo.

Redação Latina (foto: PSD)