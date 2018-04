Claude Wiseler “dececionado” com o discurso sobre o Estado da Nação (C/AUDIO)

Três dias após o discurso sobre o Estado da Nação do primeiro-ministro, Xavier Bettel, o presidente do grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV) diz-se dececionado com a declaração.

Para Claude Wiseler, o líder do Executivo quis passar a impressão de que no Luxemburgo está tudo bem, sem no entanto apresentar soluções para os desafios futuros.

As questões ligadas à habitação, mobilidade e saúde, não foram, segundo Wiseler, devidamente abordadas, embora estes sejam os temas que mais afetam os residentes no Luxemburgo.

Ainda para o presidente do grupo parlamentar do CSV, o discurso de Xavier Bettel teve ares de campanha eleitoral.

Redação Latina