Claude Wiseler recebido em Belém por Marcelo Rebelo de Sousa

O presidente do grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV), Claude Wiseler, foi recebido em audiência pelo Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

A passar férias em Portugal – país natal da sua mulher, Isabel Wiseler-Lima, igualmente vereadora na comuna da cidade do Luxemburgo – , o casal Wiseler encontrou-se com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O futuro da União Europeia, as relações bilaterais entre Portugal e Luxemburgo e a comunidade portuguesa radicada no grão-ducado foram os temas dominantes das conversações, segundo um curto comunicado do grupo parlamentar do CSV.

Claude Wiseler e Marcelo Rebelo de Sousa conhecem-se há mais de 20 anos, quando o antigo professor de Direito Constitucional assumiu a presidência do PSD, em 1996. Na altura, Wiseler era secretário-geral do CSV.

O CSV é da mesma família política do PSD, tendo ambos assento no Partido Popular Europeu (PPE).

Claude Wiseler está a passar férias em Sintra. O regresso ao Luxemburgo acontece em breve, uma vez que o CSV marcou uma conferência de imprensa para o dia 10 de agosto para apresentar a segunda parte do programa eleitoral.

Claude Wiseler é o candidato eleito a primeiro-ministro dos cristão-sociais nas legislativas de 14 de outubro.

Redação Latina (Foto: CSV)