Cliente embriagado ataca gerente de bar

A gerente de um bar em Inglaterra foi brutalmente agredida por um cliente embriagado à porta do estabelecimento que gere. A atitude violenta foi provocada por a mulher o ter confrontado por mau comportamento no interior do bar.

O homem, fortemente alcoolizado, atacou a mulher, de 54 anos, empurrando-a e apertando-lhe o pescoço como é bem visível no vídeo captado pelas câmaras de videovigilância no local.

A mulher, de nome Gill, apresentou queixa na polícia. As autoridades já estão a investigar e estão à procura do suspeito.

Veja o vídeo em baixo: