Clientes da POST Telecom sem acesso aos números de emergência 112 e 113

Os clientes da operadora de telecomunicações POST Telecom (antiga LUXGSM) estão atualmente sem acesso aos números de emergência nacionais.

Ligar para a polícia, através do 113 ou para as esquadras locais, e para a central de socorro 112 só é possível neste momento através de um telefone fixo. A situação afeta apenas os clientes da POST Telecom, que segundo a polícia e o 112, está com “problemas técnicos na sua rede”.

Esta situação pode ser grave, uma vez que em caso de acidente rodoviário, por exemplo, os clientes desta operadora não têm como contactar os serviços de emergência.

Redação Latina