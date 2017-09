Cloche d’Or vai ter lotação para 6 000 habitantes – Paperjam

A zona residencial do futuro bairro da Cloche d’Or, na cidade do Luxemburgo, vai ter capacidade para receber 6.000 habitantes, avança a revista Paperjam. A publicação cita Michel Knepper, diretor da PAP Grossfeld, a empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto.

A zona engloba 160.000 m² de habitações, sendo que o primeiro lote de apartamentos deverá ficar concluído ainda este ano. Os restantes serão concluídos, gradualmente, até ao final de 2019.

Além disso, os moradores do futuro bairro vão ter acesso a um parque de estacionamento subterrâneo, com 2.850 lugares.

Redação Latina