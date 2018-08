CNE emitiu dois pareceres desde janeiro – Corinne Cahen

O Conselho Nacional para Estrangeiros (CNE) emitiu dois pareceres desde janeiro, afirmou a ministra da Integração, Corinne Cahen, em resposta a uma pergunta parlamentar da deputada cristã-social (CSV) Martine Hansen.

A deputada interroga-se sobre o funcionamento do CNE, uma vez que, segundo diz, o órgão de consulta do governo em matéria de políticas de imigração “não funcionou convenientemente até há bem pouco tempo”.

Ora, na resposta, a ministra esclarece que o primeiro parecer do CNE dizia respeito ao Plano Nacional de Integração e o outro sobre o projeto/lei da promoção da língua luxemburguesa.

Cahen sublinha que o CNE criou seis grupos de trabalho e seis comissões.

As línguas no Luxemburgo e a política de comunicação do CNE são alguns dos temas que vão ser abordados pelos grupos de trabalho.

Corinne Cahen adianta, ainda, que também pediu aos membros deste órgão consultivo do Governo que levem a cabo uma reflexão sobre o seu papel e sobre o modo de funcionamento do CNE.

Sabe-se que o novo CNE só começou a trabalhar em janeiro último – mais concretamente no dia 23, aquando da assembleia constituinte –, ou seja, meio anos após as eleições.

Redação Latina