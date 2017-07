A Caixa Nacional de Saúde (CNS) encerrou 2016 com 182 milhões de euros (ME) de excedente. Trata-se do melhor resultado financeiro dos últimos três anos, tendo superado as expetativas dos analistas que previam um excedente de cerca de 107 milhões de euros.

Desde 2014, que a CNS regista excedentes orçamentais. O que contrasta com o défice superior a 22 milhões de euros em 2013.

Redação Latina