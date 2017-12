As consultas médicas vão ser gratuitas para as crianças e jovens com menos de 18 anos. A medida foi aprovada esta quinta-feira pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

Quer isto dizer que a partir do próximo ano, a CNS comparticipa 100% do valor das faturas das consultas para os menores de 18 anos. Atualmente, o reembolso é de 88%.

Redação Latina