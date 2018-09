Co-produção luxemburguesa “Tel Aviv on Fire” distinguida em Veneza

O filme “Tel Aviv on Fire”, uma co-produção da luxemburguesa Samsa Film, conquistou dois prémios no Festival Internacional de Cinema de Veneza, que terminou este fim de semana na cidade italiana.

A segunda longa-metragem do realizador palestiniano Sameh Zoabi recebeu o prémio de melhor ator na categoria ‘Orizzonti’, atribuído a Kais Nashi. O filme foi ainda distinguido com o prémio para a promoção do diálogo inter-religioso, atribuído pela oitava vez pelo júri.

A película resulta de uma colaboração entre França, Israel, Bélgica e Luxemburgo (Samsa Film). “Tel Aviv on Fire” é a sexta longa-metragem da Samsa Film selecionada para o Festival de Veneza, onde já recebeu três distinções.

A personagem principal da película é Salam, de 30 anos, que mora em Jerusalém e trabalha como estagiário na popular telenovela palestiniana “Tel Aviv on Fire”. Para chegar aos estúdios televisivos, situados na cidade palestiniana de Ramallah, é obrigado a passar todos os dias por um posto militar, travando conhecimento com o comandante Assi. O militar acaba por se envolver na escrita do guião e Salam apercebe-se rapidamente que as ideias de Assi poderão ser determinantes para que a sua carreira de argumentista dê um salto, até que a premissa do último episódio cria polémica.

