Colaboração entre ADEM e Auchan tira duas dezenas de pessoas do desemprego

A colaboração entre a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) e o grupo Auchan acaba de tirar mais de duas dezenas de pessoas do desemprego.

Segundo dados revelados pela agência, 23 pessoas, que estavam inscritas nos serviços da ADEM, acabam de assinar um contrato de trabalho sem termo, integrando assim a empresa da área da grande distribuição. E isto graças a uma formação promovida pelo centro de emprego.

Os candidatos tiveram assim direito a uma formação de quatro ou seis meses, dependendo do posto de trabalho a que eram candidatos. A parte teórica foi dada no Centro Nacional de Formação Profissional Contínua (CNFP), enquanto a formação prática foi assegurada pela Auchan.

A colaboração entre a ADEM e o grupo Auchan foi reforçada em 2016 no sentido de recrutar pessoal para o novo hipermercado Auchan em Differdange, que abriu as portas em outubro último.

De acordo com os últimos dados mensais da ADEM sobre o desemprego, havia, no final do mês de novembro, 15.876 pessoas sem trabalho registadas na agência. O número corresponde a uma taxa de desemprego de 5,8%. Os próximos dados sobre o desemprego, referentes a dezembro, serão divulgados no próximo dia 22.

Redação Latina