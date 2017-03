Coldplay lançam single e anunciam EP

Em dia em que Chris Martin fez 4 décadas de vida (ontem), os Coldplay distribuiram o presente. A banda lançou o single “Hypnotised”, tema inédito extraído do novo Extended Play que foi anunciado juntamente.

“Hypnotised” distancia-se um pouco da sonoridade que o último disco, “A Head Full Of Dreams”, trouxe. O novo single já está disponível para compra digital e em serviços de streaming, e recebeu ainda um lyric video oficial.

De acordo com a publicação da Tracklist e aproveitando o lançamento da canção, os Coldplay anunciaram oficialmente o seu novo EP, intitulado “Kaleidoscope”.

O trabalho de estúdio, embora ainda sem capa tem saída prevista em 2 de junho e, ao todo, será composto por 5 músicas; 4 delas inédiats e a recente colaboração com os The Chainsmokers “Something Just Like This”, apresentada neste artigo na semana passada.

Conheça o alinhamento de “Kaleidoscope”:

1. “All I Can Think About Is You”

2. “Something Just Like This” (com participação especial dos The Chainsmokers)

3. “Miracles 2”

4. “A L I E N S”

5. “Hypnotised”

Ouça, a seguir a nova “Hypnotised”, e mais abaixo, recorde “Something Just Like This” (ft. The Chainsmokers).