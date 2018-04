Colóquio sobre cursos complementares de português hoje no UNI.LU (C/ÁUDIO)

O campus de Belval da Universidade do Luxemburgo acolhe hoje uma sessão sobre os cursos complementares de português, aberta ao público, a partir das 14:30.

O colóquio “O Plurilinguismo e os Cursos Complementares de Português” é promovido pela Coordenação de Ensino de Português no Luxemburgo e junta dirigentes dos dois países. O objetivo é fazer um balanço desta nova modalidade de ensino, em vigor na comuna de Esch-sur-Alzette, numa escola de Remich e noutra da cidade do Luxemburgo, desde setembro do ano passado, como referiu à Rádio Latina, Mónica Bastos, da Coordenação de Ensino de Português.

O simpósio sobre o “O Plurilinguismo e os Cursos Complementares de Português” abre então ao público às 14:30. Entre os participantes, destaque para o Embaixador de Portugal no Luxemburgo, Carlos Pereira Marques, e para o primeiro conselheiro do Governo luxemburguês, Pierre Reding.

A sessão é seguida de uma conferência, intitulada “Un enfant d’origine portugaise et son potentiel en tant que plurilingue émergent”, proferida pelo professor Michael Byram, antigo conselheiro da Divisão de Políticas Linguísticas do Conselho da Europa e professor convidado da Universidade do Luxemburgo. A sessão contará assim com o contributo de um especialista na área da educação plurilingue e intercultural.

Mónica Bastos, da Coordenação de Ensino de Português no Luxemburgo.

