Combate às desigualdades sociais tem de continuar – André Roeltgen (C/ÁUDIO)

Está a chegar ao fim a inédita coligação governamental a três partidos, entre liberais (DP), socialistas (LSAP) e ecologistas (Déi Gréng). Pelo menos nesta legislatura. A coligação marcou o fim de uma era de mais de três décadas em que o Partido Cristão Social (CSV) esteve no Governo.

Com as eleições legislativas à porta, marcadas para 14 de outubro, o presidente da central sindical OGBL pede mais empenho no combate às desigualdades sociais. André Roeltgen considera, contudo, que o atual Governo “acabou com a política de austeridade”.

Dos últimos cinco anos de governação, André Roeltgen saúda a reforma fiscal e o acordo sobre a reorganização do tempo de trabalho.

Melhorar salários e condições de trabalho das classes média e baixa devem ser as prioridades do próximo Governo, reivindica o líder sindical.

André Roeltgen, presidente da OGBL, em declarações à Rádio Latina, afirmando que há ainda muito para fazer para reduzir as desigualdades sociais no Luxemburgo.

Redação Latina