Comboios mais pontuais no primeiro semestre do ano

Os comboios dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) foram mais pontuais no primeiro semestre deste ano, face ao mesmo período de 2017. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, François Bausch.

A pontualidade média passou de 90,8% no primeiro semestre do ano passado, para 92,2% nos primeiros seis meses de 2018.

Entre janeiro e junho deste ano, houve também uma melhoria em termos do número de comboios suprimidos. Excluindo as perturbações causadas pelas greves na rede francesa, foram contabilizados 3.246 cancelamentos, menos 576 do que nos primeiros seis meses do ano passado.

Redação Latina/Lusa