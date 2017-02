Comboios cada vez menos pontuais, admite François Bausch

Cerca de 89,8% dos comboios partem e chegam aos seus destinos sem atrasos, segundo dados de 2016 revelados hoje pelo ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, François Bausch.

Apesar de a esmagadora maioria dos comboios cumprir os horários, na partida e na chegada, registou-se uma queda na pontualidade deste tipo de transporte público, face a 2015.

90,9% dos veículos foram pontuais, no ano passado, depois dos 92,6%, registados em 2015, ou seja, a pontualidade já viu melhores dias.

A linha 90 (Luxemburgo/Bettembourg/fronteira) é a que regista mais atrasos, com 85,2% de pontualidade, em 2016.

François Bausch justifica os atrasos com a realização de obras de grande envergadura, apontando como exemplos os trabalhos da nova paragem de Howald e da linha Luxemburgo-Kleinbettingen.

Os atrasos nas redes ferroviárias da França e da Bélgica, com reflexos no Luxemburgo, a par dos incidentes técnicos que afetaram as estações do Luxemburgo e de Bettembourg, também têm afetado a pontualidade neste tipo de transporte.

