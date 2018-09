Combustível E10 a partir de janeiro nos postos de abastecimento do Luxemburgo

A partir de 1 de janeiro, os postos de abastecimento de combustível no Luxemburgo, vão introduzir um novo tipo de combustível, o “E10”.

Trata-se de uma norma da União Europeia que visa reduzir as emissões de dióxido de carbono dos automóveis.

Uma informação avançada pelos ministros do Ambiente e Economia, Carole Dieschbourg e Étienne Schneider, respetivamente, em resposta a uma questão parlamentar do deputado do DP, Gusty Graas

Note-se que o simbolo E10, indica que a gasolina está misturada com 10% de etanol.

Redação Latina