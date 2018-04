Comissária elogia sistema luxemburguês de quotas de mulheres nas listas eleitorais

A comissária europeia para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Géneros elogiou hoje, no grão-ducado, o sistema luxemburguês de quotas obrigatórias de mulheres nas listas eleitorais.

De passagem pelo Luxemburgo, esta sexta-feira, Věra Jourová descreveu o sistema como “um modelo para a Europa”. “Gostaria que todos os países se inspirassem na vossa legislação”, disse a comissária perante os deputados luxemburgueses, depois de ter sido recebida no Parlamento pelo presidente da instituição, Mars Di Bartolomeo.

Segundo uma lei aprovada no final de 2016, as listas dos partidos luxemburgueses com vista às eleições legislativas e europeias devem ter 40% de mulheres.

O desrespeito da medida implica em sanções financeiras. Os partidos políticos que apresentarem listas eleitorais com menos de 30% de candidatas, por exemplo, arriscam-se a perder 75% do apoio financeiro do Estado. Além das quotas, estipula também o princípio de “trabalho igual, salário igual”.

De referir, a propósito, que dos 60 deputados que compõem o Parlamento luxemburguês, 18 são mulheres, o que representa apenas 30% do total.

Redação Latina (Foto: Chambre des Députés)