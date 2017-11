Comité dos Direitos das Crianças recebeu 128 queixas num ano

O Comité dos Direitos das Crianças (Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand (ORK), em luxemburguês) recebeu 128 queixas entre 1 de novembro de 2016 e 31 de outubro deste ano. Ao longo de todo o ano de 2016, a estrutura tinha tratado 115 caos.

As queixas que chegaram ao organismo nos últimos 12 meses diziam respeito a 211 crianças. Trinta e uma reclamações foram feitas na sequência de um divórcio ou separação ou por questões relacionadas com a guarda dos filhos.

Os dados constam do mais recente relatório do Comité dos Direitos das Crianças, entregue esta semana ao presidente da Câmara dos Deputados, Mars Di Bartolomeo.

O relatório anual do comité debruçou-se este ano sobre a proteção das crianças “além fronteiras”, quer se trate de filhos de pais fronteiriços, residentes ou refugiados ou ainda famílias afetadas pelo Brexit.

A entrega do documento serviu para o ORK alertar para alguns problemas, um dos quais tem que ver com as dificuldades das famílias numerosas em encontrar habitações adequadas no Luxemburgo.

Redação Latina