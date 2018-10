Como melhorar o trânsito no Luxemburgo? – LINHA ABERTA (C/ÁUDIO

A dez dias das eleições legislativas, a edição desta quinta-feira do LINHA ABERTA, programa de opinião pública da Rádio Latina, foi dedicado à mobilidade.

Como reduzir as filas de trânsito? Como melhorar os transportes públicos? O que deve fazer o próximo Governo em prol da mobilidade? Estas foram as questões lançadas para o debate.

Entre as diversas respostas dos intervenientes no programa, destacam-se a exigência de mais parques de estacionamento dissuasores gratuitos, a construção de novas autoestradas e mais pontualidade dos transportes públicos.

Qual a posição dos quatro maiores partidos para melhorar a mobilidade no grão-ducado?

Uma proposta transversal a todos os programas eleitorais é a descentralização das zonas de atividade, ou seja, desenvolvimento de atividades comerciais noutras regiões, por exemplo no norte do país (Nordstad). Esta descentralização do tecido empresarial visa evitar que milhares de automóveis entrem e saiam à mesma hora do centro e do sul do país.

Para incentivar mais utentes a utilizar os transportes públicos, o Partido Democrático (DP) propõe que eles sejam gratuitos para todos. O primeiro-ministro e cabeça de lista do DP no círculo eleitoral do centro, Xavier Bettel, sublinhou à Rádio Latina que se trata também de uma imagem de marca para o país.

O transporte público gratuito custaria ao Estado cerca de 30 milhões de euros por ano.

Os Verdes são o único partido que se opõe à ideia de transportes a custo zero para os utentes. O ministro da Justiça e cabeça de lista do Déi Gréng no sul, Félix Braz, considera que a proposta é mera propaganda política e não melhoraria, em nada, a qualidade dos transportes.

Os socialistas também são favoráreis aos transportes públicos gratuitos para todos (atualmente são de graça para os estudantes, por exemplo). O ministro do Trabalho e cabeça de lista do LSAP no círculo eleitoral do este, Nicolas Schmit, defende, contudo, como prioridade, um reforço do investimento na qualidade da rede dos transportes.

Não se opondo claramente aos transportes gratuitos, o Partido Cristão Social (CSV) sublinha que a medida não faz parte do seu programa eleitoral. O antigo ministro dos Transportes e candidato do CSV a primeiro-ministro, Claude Wiseler, aposta no alargamento para três faixas, nos dois sentidos, em todas as autoestradas do país.

Redação Latina