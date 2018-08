Comparticipação de contracetivos alargada às mulheres até aos 30 anos

As mulheres até aos 30 anos de idade beneficiam, desde hoje, do reembolso de 80% dos contracetivos, independentemente do produto escolhido, quer seja a pílula, o adesivo contracetivo ou o anel vaginal..

Até aqui, essa comparticipação destinava-se apenas às jovens até aos 25 anos.

Outra novidade é que esta medida também se aplica aos dispositivos intrauterinos (DIU).

Estas medidas foram acordadas entre a ministra da Saúde, o ministro da Segurança Social e o presidente da Caixa Nacional de Saúde (CNS).

A ministra da Saúde, Lydia Mutsch, considera que o alargamento da comparticipação dos métodos contracetivos é “um avanço para a saúde e a sexualidade da mulher”.

Redação Latina (Foto: Lusa)