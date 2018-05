Compra da Ilva por parte da ArcelorMittal chega ao Parlamento

O projeto de aquisição do grupo italiano Ilva pela ArcelorMittal já chegou ao Parlamento. No dia em que a Comissão Europeia fez saber que autoriza o negócio, Marc Spautz, deputado e presidente do Partido Cristão Social (CSV), pediu explicações ao ministro da Economia, numa questão parlamentar com caráter de urgência.

A compra do grupo Ilva tem gerado alguma polémica no Luxemburgo, já que, para que se concretize, o gigante mundial do aço terá de se separar de outras unidades de produção por causa da regras da concorrência da União Europeia. Uma das fábricas em causa poderá ser a de Dudelange.

Na pergunta dirigida a Étienne Schneider, o deputado faz referência ao acordo tripartido alcançado a 18 de setembro do ano passado – entre ArcelorMittal, sindicatos e Governo –, segundo o qual a empresa se comprometeu a investir 35 milhões de euros em 2017 e em 2018 nas unidades de produção nacionais. Tendo em conta que três dias depois, a empresa notificou a Comissão Europeia do projeto de aquisição da Ilva, Spautz quer saber se o Governo já estava ao corrente do projeto na altura e se a situação teve alguma incidência nas negociações do acordo.

O líder dos cristãos-sociais quer também saber se o ministro ainda acredita que a ArcelorMittal voltará atrás na decisão e se tenciona intervir junto da direção do grupo siderúrgico.

Étienne Schneider, por seu lado, fez ontem saber, num comunicado divulgado à imprensa que lamenta a decisão de Bruxelas, adiantando que tem já marcada para esta quarta-feira uma reunião com Aditya Mittal, diretor financeiro da ArcelorMittal, para discutir o futuro da fábrica luxemburguesa.

Redação Latina