Compra do grupo Ilva pela ArcelorMittal em dúvida?

Será que vai mesmo avançar o projeto de compra do grupo italiano Ilva pela ArcelorMittal? Pairam dúvidas no ar sobre a concretização do negócio e o assunto já chegou ao Parlamento.

Numa pergunta parlamentar dirigida ao ministro da Economia, o deputado Gusty Graas (DP) faz referência às novas exigências impostas pelo Governo italiano, que – segundo a imprensa – estão a suscitar dúvidas sobre a venda da Ilva. O deputado liberal menciona também as alegadas infrações detetadas pela autoridade italiana de anti-corrupção, que terão levado o vice-primeiro-ministro transalpino a pôr o negócio em causa.

Ora, Gusty Graas quer saber se o ministro confirma estas informações e, caso a resposta seja sim, quais as suas eventuais consequências para a fábrica Dudelange do gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo.

Recorde-se que, para poder adquirir o grupo Ilva, as regras europeias da concorrência obrigam a ArcelorMittal a desfazer-se de algumas fábricas. Uma delas será então a de Dudelange.

Sabe-se, nesta altura, que pelo menos uma empresa, a alemã Salzgitter, já fez uma oferta para comprar a unidade de produção luxemburguesa. Na questão parlamentar dirigida a Étienne Schneider, o deputado Gusty Graas quer também saber se há mais compradores interessados na fábrica de Dudelange.

Redação Latina