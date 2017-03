Comunidade portuguesa tem de ganhar peso político no Luxemburgo – Carlos Gonçalves (C/ÁUDIO)

À margem das eleições comunais de 8 de outubro, o deputado do PSD Carlos Gonçalves voltou a apelar ao recenseamento eleitoral da comunidade portuguesa.

Os dados mais recentes, divulgados em outubro de 2016, revelam que apenas 18% dos potenciais eleitores portugueses estão inscritos nos cadernos eleitorais.

Um peso eleitoral insignificante quando se sabe que os portugueses são a maior comunidade estrangeira do Luxemburgo, daí o apelo de Carlos Gonçalves.

O deputado social-democrata acredita que o encerramento dos cursos integrados em português nas escolas de Esch-sur-Alzette talvez não tivesse sido decretado se a comunidade portuguesa tivesse mais participação política.

“Quem não vota, não conta”, palavras do deputado do PSD Carlos Gonçalves como forma de incentivo ao recenseamento eleitoral dos portugueses no Luxemburgo.

Os não-luxemburgueses podem votar e até ser eleitos no escrutínio local que vai ter lugar a 8 de outubro deste ano.

Há um prazo, até 13 de julho, para os cidadãos não-luxemburgueses se inscreverem nos cadernos eleitorais da respetiva comuna de residência.

Só há dois requisitos obrigatórios: ter 18 anos e viver no Luxemburgo há, pelo menos, cinco anos.

