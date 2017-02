Concerto de São Valentim

Os The Grund Club Songwriters Band realizam espetáculos quatro vezes ao ano, todos os anos, registando os concertos em vídeo e áudio. As melhores atuações de 2016 foram compiladas num álbum-CD disponível para compra “The Grund Club Songwriters 2017”.

Acompanhe as emissões ao longo do dia e habilite-se a 1 de 6 entradas duplas que temos para oferecer e 1 jantar para duas pessoas

Nesta ocasião, The Grund Club Songwriters irão apresentar um novo cantautor (é surpresa) e dois novos cantores: Nelly Pereira (ex-cantora de Remo Cavallini) e Suzan Brauers (vocalista principal dos “Mental”). O espetáculo conta com a participação de Lata Gouveia, Priscila da Costa (Filthy Broke Bilionaires), Laetitia Koener (Go by Brooks), Claudia Losito Varkonyi, e será apresentado por Kevin Heinen.

Neste Dia de São Valentim, a Rádio Latina e a banda The Grund Club Songwriters proporcionam-lhe uma noite bem romântica na companhia de quem mais gosta! Convidamo-lo a assistir a um concerto edição São Valentim no incrível cenário da Abadia de Neinmenster, no próximo dia 14 de fevereiro, e habilita-se ainda a ganhar um jantar para duas pessoas!

O repertório inclui 18 temas inteiramente escritos no Luxemburgo, muitos deles com arranjos especialmente feitos para este concerto da autoria dos The Grund Songwriters Band