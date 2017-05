Concorrente sueco critica discurso de vitória de Salvador

Robin Bengtsson, participante sueco do festival da Eurovisão, criticou, através das redes sociais, as palavras de Salvador Sobral no seu discurso de vitória.

O cantor de “I Can´t Go On” começou por dar os parabéns ao cantor português para logo em seguida dizer que não foi do seu agrado o discurso de Sobral.

“Parabéns pela tua vitória, gosto mesmo da tua canção e da forma como a cantas, mas penso que o teu discurso depois de ganhar a Eurovisão não esteve à altura de um verdadeiro vencedor”, disse.

Como refere a revista Blitz, o concorrente – que ficou em quinto lugar – acrescentou na sua publicação no Instagram: “aqui estou eu numa conferência de imprensa em Kiev, provavelmente a falar sobre ‘música fast food’ e descartável”, referindo-se às palavras de Salvador Sobral no seu discurso, que poderá recordar em baixo (legendado em inglês).

“A música pop ‘fast food’ pode ser a melhor coisa do mundo no local e tempo certos, tal como uma canção tão bonita quanto a tua”, pode ainda ser lido no post do sueco, “há espaço para todos”.

Veja a publicação de Robin Bengtsson em baixo e, mais abaixo, o discurso de Salvador Sobral após a vitória na Eurovisão:

(Com Blitz / Foto: Esctoday)