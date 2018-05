Concurso: Meio milhão de euros para projeto de utilização de recursos espaciais

Está aberta a fase de entrega de projetos no âmbito do SpaceResources.lu Challenge. Um concurso que tem como objetivo descobrir soluções inovadoras na área da exploração e utilização dos recursos naturais do espaço. O vencedor recebe um prémio no valor de meio milhão de euros.

O apelo a projetos destina-se, por exemplo, a empresas, universidades, instituições científicas, startup e qualquer pessoa disposta a criar um negócio sustentável em território nacional.

Com esta iniciativa, o Ministério da Economia quer fortalecer as competências do país em áreas como a extração e processamento dos recursos espaciais. Outro dos objetivos passa pelo desenvolvimento de tecnologias relacionadas com a utilização dos recursos naturais, desde sistemas de comunicação à robótica, passando ainda pela análise de dados e inteligência artificial.

Para que o prémio seja atribuído, o vencedor terá de fundar uma empresa no Luxemburgo, apresentar um plano de negócios sólido e uma proposta de projeto. Um processo que será acompanhado pelo Ministério da Economia.

Além do prémio, dois elementos da equipa vencedora serão convidados para a copnferência NewSpace Europe 2018, que se realiza a 27 e 28 de novembro, na cidade do Luxemburgo. Trata-se do primeiro evento europeu totalmente consagrado à indústria aeroespacial e respetivas oportunidades de negócio. No ano passado, participaram cerca de 450 empresários, engenheiros, políticos e investidores dos quatro cantos do mundo.

Para mais informações sobre o concurso, os interessados devem consultar o site space-exploration-masters.com.

Redação Latina (Foto: gouvernement.lu)