Condições meteorológicas obrigam a espalhar sal e a usar os pneus de inverno

Com o aparecimento da neve e do gelo convém lembrar que os pneus de inverno são obrigatórios no Luxemburgo. Segundo a lei luxemburguesa, quem não circular com pneus de inverno arrisca-se a uma multa de 74 euros.

Além dos pneus de inverno, é importante que os residentes respeitem algumas normas em caso de intempéries. Para prevenir o perigo de formação de gelo, e as respetivas consequências nefastas, o piso deve ser coberto com sal. Essa responsabilidade cabe aos serviços comunais, às empresas e aos particulares.

Espalhar sal nos passeios é uma obrigação de todos os inquilinos ou proprietários, nos condomínios, se não houver um responsável designado para essa tarefa.

A regra não se limita aos passeios. Mesmo quando não há uma definição clara de passeio, à entrada do imóvel, o sal deve ser espalhado no perímetro de um metro, a partir da parede ou muro exterior.

Importa ainda lembrar que durante o período de neve e gelo é proibido deitar água nos passeios, bermas da estrada ou qualquer outra parte da via pública.

Redação Latina