Condução autónoma: Luxemburgo, Alemanha e França lançam apelo a projetos

Luxemburgo, Alemanha e França estão determinados em promover o desenvolvimento das tecnologias de condução autónoma. Prova disso é a zona de testes transfronteiriça destinada ao desenvolvimento da condução autónoma, ou seja, sem motorista. São, no total, 214 quilómetros.

Os governos dos três países lançam agora um apelo a projetos concretos, dirigido a empresas, investigadores e autoridades locais ou regionais.

Os sistemas de transporte inteligente, os serviços de mobilidade transfronteiriça, o impacto da condução autónoma na fluidez do trânsito ou a redução de emissões de gases poluentes são algumas das áreas na mira das autoridades.

As temáticas prioritárias e condições de utilização da zona de testes estão detalhadas num documento, disponível no site do Governo (em gouvernement.lu) e no da Luxinnovation (luxinnovation.lu).

