Condutor de 37 anos morre em acidente na N8

Um condutor de 37 anos morreu esta quinta-feira, após um choque com um autocarro na N8, entre Brouch e Saeul. O acidente aconteceu por volta das 20:00.

Segundo a polícia, a colisão frontal com o autocarro, que vinha em sentido contrário, aconteceu numa curva. O impacto fez com que o ligeiro acabasse também por bater contra uma árvore na berma da estrada.

As autoridades adiantam também que a vítima teve de ser desencarcerada da viatura. No entanto, morreu ainda no local do acidente, na sequência de ferimentos graves.

Trata-se de um homem de 37 anos, que vivia em Libramont, na Bélgica.

Redação Latina