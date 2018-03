Condutores do elétrico têm horários demasiado pesados, protestam sindicatos

Os sindicatos OGBL e FNCTTFEL contestam a amplitude horária de 13 horas dos condutores do elétrico (“tram”), na cidade do Luxemburgo.

As duas organizações sindicais deram a conhecer a sua posição conjunta, em comunicado, onde acusam a “Luxtram” – empresa gestora deste meio de transporte – de se ter “desviado” das suas obrigações laborais e sociais.

O comunicado também exige que o Estado e autarquia local assumam as suas responsabilidades como acionistas maioritários.

A título de comparação, a amplitude do tempo de trabalho dos motoristas dos autocarros é de 11 horas, mais uma do que dos maquinistas dos comboios, acrescentam as duas estruturas sindicais, para reforçar os seus argumentos.

Redação Latina (Foto: Luxtram)