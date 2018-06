Confiança dos consumidores estabiliza em junho

O indicador de confiança dos consumidores estabilizou este mês. De acordo com os dados mensais do Banco Central do Luxemburgo (BCL), divulgados hoje, as quatro componentes do indicador evoluíram de forma distinta.

A nota menos positiva vai para as perspetivas dos agregados familiares em relação à situação económica do país e à sua própria situação financeira, que se deterioraram face ao mês anterior.

Por outro lado, o BCL dá conta de uma evolução favorável ao nível das expectativas das famílias quanto ao desemprego e à sua capacidade de poupança.

