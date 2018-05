Confiança dos consumidores em queda pelo terceiro mês consecutivo

Os consumidores estão mais pessimistas. O indicador de confiança dos consumidores está em queda, pelo terceiro mês consecutivo.

De acordo com o boletim mensal do Banco Central do Luxemburgo (BCL), as diferentes componentes do indicador evoluíram de duas formas distintas em abril.

No que toca às expectativas dos agregados em relação à situação económica do país e ao desemprego, houve uma estabilização no mês passado.

Em contrapartida, pioraram as perspetivas dos consumidores face à sua própria situação financeira e capacidade de poupança.

Redação Latina