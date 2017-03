Congresso do CSV tem Pedro Passos Coelho como convidado de honra

O antigo primeiro-ministro português e atual presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, é o ‘convidado de honra’ do Congresso Nacional do Partido Cristão Social (CSV), marcado para sábado, no Däichhal, em Ettelbruck.

Passos Coelho deverá discursar às 10:45, depois de subirem ao púlpito, entre outros, o secretário-geral do CSV, Laurent Zeimet, e o presidente do partido, Marc Spautz. O líder do grupo parlamentar do CSV, Claude Wiseler, também vai usar da palavra.

O congresso nacional do Partido Cristão Social realiza-se este sábado, entre as 08:30 e as 13:00, e terá tradução simultânea em francês.

(foto: António Cotrim/Lusa)

Redação Latina