Congresso internacional discute ensino pré-escolar

O Luxemburgo acolhe hoje e amanhã um encontro internacional sobre o desenvolvimento de políticas educativas de referência no ensino pré-escolar.

Especialistas e representantes de governos de 21 países marcam presença neste congresso e começam, esta manhã, por visitar algumas creches e turmas do ensino precoce, para se inteirarem da maneira como funciona o sistema luxemburguês.

São valorizados neste encontro pedagógico, no hotel Parc Belle-Vue, os jogos didáticos, as novas tecnologias, o multilinguismo, o desenvolvimento da autonomia, a identidade individual, a criatividade e a participação, no crescimento das crianças, antes de chegarem aos quatro anos de idade.

Redação Latina