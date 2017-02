Conheça todos os vencedores dos Grammys: Adele brilhou

Por seu turno, Adele ganhou nas cinco categorias que estava nomeada: Melhor Álbum do Ano, Melhor Gravação do Ano, Melhor Canção do Ano, Melhor Performance Pop a Solo e Melhor Álbum Pop Vocal.

“25”, o álbum, foi melhor do que “Lemonade” levando a vitoriosa Adele a dizer, no seu discurso (pode ver mais abaixo), que o título devia ter sido entregue a Beyoncé, artista aliás, que foi a grande derrotada da noite com apenas duas vitórias (Melhor álbum de Música Urbana e Melhor Álbum Vídeo Musical) de nove nomeações.

Apresentada pelo autor de Carpool Karaoke, o comediante James Corden, a noite contou com a presença de muitas estrelas da indústria, entre elas Beyoncé e Adele, figuras que disputaram entre si o título de Melhor álbum do Ano.

Nas demais categorias, como refiriu a Blitz,, destaque para os quatro prémios atribuídos a David Bowie, devido à sua derradeira obra, Blackstar. O falecido músico foi distinguido nas categorias de Melhor Performance Rock, Melhor Canção Rock, Melhor Álbum Alternativo e Melhor Embalagem de Disco.

As maiores desilusões da noite: Rihanna e Kanye West. O rapper, nomeado para oito categorias, assim como tinha anunciado, não compareceu ao evento. Quem também acabou a noite sem levar para casa nenhum prémio foi a cantora dos Barbados, com as mesmas nomeações.

Fique a conhecer todos os vencedores da noite, entre os nomeados:

Melhor Gravação do Ano “Hello” – Adele

“Formation” – Beyoncé

“7 Years” – Lukas Graham

“Work” – Rihanna feat. Drake

“Stressed Out” – Twenty One Pilots

Melhor Álbum do Ano

25 – Adele

Lemonade – Beyoncé

Purpose – Justin Bieber

Views – Drake

A Sailor’s Guide to Earth – Sturgill Simpson

Melhor Canção do Ano

“Hello” – Adele

“Formation” – Beyoncé

“I Took a Pill in Ibiza” – Mike Posner

“Love Yourself” – Justin Bieber

“7 Years” – Lukas Graham

Melhor Artista Novo

Chance the Rapper

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Maren Morris

Anderson .Paak

Melhor Performance Pop a Solo

“Hello” – Adele

“Hold Up” – Beyoncé

“Love Yourself” – Justin Bieber

“Piece by Piece” (Idol Version) – Kelly Clarkson

“Dangerous Woman” – Ariana Grande

Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo

“Stressed Out” – Twenty One Pilots

“Closer” – The Chainsmokers feat. Halsey

“7 Years” – Lukas Graham

“Work” – Rihanna feat. Drake

“Cheap Thrills” – Sia feat. Sean Paul

Melhor Álbum Pop Vocal

25 – Adele

Purpose – Justin Bieber

Dangerous Woman – Ariana Grande

Confident – Demi Lovato

This Is Acting – Sia

Melhor Gravação – Dança

“Don’t Let Me Down” – The Chainsmokers feat. Daya

“Tearing Me Up” – Bob Moses

“Never Be Like You” – Flume feat. Kai

“‘Rinse & Repeat” – Riton feat. Kah-Lo

“Drinkee” – Sofi Tukker

Melhor Álbum de Dança/Eletrónica

Skin – Flume

Electronica 1: The Time Machine – Jean-Michel Jarre

Epoch – Tycho

Barbara Barbara, We Face a Shining Future – Underworld

Louie Vega Starring…XXVIII – Little Louie Vega

Melhor Performance Rock

“Blackstar” – David Bowie

“Joe” (Live from Austin City Limits) – Alabama Shakes

“Don’t Hurt Yourself” – Beyoncé feat. Jack White

“The Sound of Silence” (Live on Conan) – Disturbed

“Heathens” – Twenty One Pilots

Melhor Performance Heavy Metal

“Dystopia” – Megadeth

“Shock Me” – Baroness

“Silvera” – Gojira

“Rotting in Vain” – Korn

“The Price Is Wrong” – Periphery

Melhor Canção Rock

“Blackstar” – David Bowie

“Burn the Witch” – Radiohead

“Hardwired” – Metallica

“Heathens” – Twenty One Pilots

“My Name Is Human” – Highly Suspect

Melhor Álbum Rock

Tell Me I’m Pretty – Cage the Elephant

California – Blink-182

Magma – Gojira

Death of a Bachelor – Panic! at the Disco

Weezer – Weezer

Melhor Álbum Alternativo

Blackstar – David Bowie

22, A Million – Bon Iver

The Hope Six Demolition Project – PJ Harvey

Post Pop Depression – Iggy Pop

A Moon Shaped Pool – Radiohead

Melhor Performance R&B

“Cranes in the Sky” – Solange

“Turnin’ Me Up” – BJ the Chicago Kid

“Permission” – Ro James

“I Do” – Musiq Soulchild

“Needed Me” – Rihanna

Melhor Performance Rap

“No Problem” – Chance the Rapper feat. Lil Wayne & 2 Chainz

“Panda” – Desiigner

“Pop Style” – Drake feat. The Throne

“All the Way Up” – Fat Joe & Remy Ma feat. French Montana & Infared

“THat Part” – ScHoolboy Q feat. Kanye West

Melhor Canção Rap

“Hotline Bling” – Drake

“All the Way Up” – Fat Joe & Remy Ma feat. French Montana & Infared

“Famous” – Kanye West feat. Rihanna

“No Problem” – Chance the Rapper feat. Lil Wayne & 2 Chainz

“Ultralight Beam” – Kanye West feat. Chance The Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream

Melhor Álbum Rap

Coloring Book – Chance the Rapper

and the Anonymous Nobody… – De La Soul

Major Key – DJ Khaled

Views – Drake

Blank Face LP – ScHoolboy Q

The Life of Pablo – Kanye West

Melhor Vídeo Musical

“Formation” – Beyoncé

“River” – Leon Bridges

“Up & Up” – Coldplay

“Gosh” – Jamie XX

“Upside Down & Inside Out” – OK Go

