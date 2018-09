Conselheiros das Comunidades querem continuidade da sucursal da CGD no Luxemburgo (C/ÁUDIO)

Os conselheiros das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo, Rogério Oliveira e João Verdades dos Santos, voltaram a lamentar e criticar a decisão de encerrar a Caixa Geral de Depósitos (CGD) no Luxemburgo.

Apesar de os clientes já terem sido informados do fecho e de os funcionários terem chegado a acordo com a direção para as indemnizações de despedimento, o conselheiro João Verdades dos Santos disse à Rádio Latina que nunca é tarde para voltar atrás na decisão.

Os conselheiros lamentam que, por parte do Governo português, não exista o mesmo interesse em interceder pela comunidade no Luxemburgo, tal como aconteceu em França.

Uma das críticas é que a decisão tenha sido tomada em período de férias das comunidades portuguesas, apanhando assim muitos dos clientes de surpresa.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, vai estar no domingo (30 de setembro) no Luxemburgo. Momento que os conselheiros vão aproveitar para transmitir este descontentamento ao Governo português.

Note-se que José Luís Carneiro desloca-se ao país para a segunda sessão dos “Diálogos com as Comunidades”, consagrada este ano às alterações das leis eleitorais.

