Conselho da UE recebeu oito candidaturas à sede da ABE

O Conselho da União Europeia (UE) recebeu oito candidaturas à sede da Autoridade Bancária Europeia (ABE). Uma delas é a da cidade do Luxemburgo.

A capital do Grão-Ducado vai disputar a futura sede da instituição com Bruxelas, Dublin Frankfurt, Paris, Praga, Varsóvia e Viena.

Já o Porto vai competir com outras 18 cidades europeias para receber a Agência Europeia de Medicamentos.

As duas agências terão que ser realojadas no contexto da saída do Reino Unido da União Europeia, uma decisão que passa pela decisão comum dos 27 Estados-membros.

Redação Latina/Lusa