Conselho de Estado aponta criticas às licenças especiais dos trabalhadores

O Conselho de Estado chama a atenção do Governo para a necessidade de corrigir alguns pontos da reforma (7060) sobre as dispensas especiais do trabalhador. O projeto de lei prevê, entre outras alterações, que o período de licença gozada pelo «pai» aquando do nascimento de um filho passe de dois para cinco dias úteis.

Ora, o Conselho de Estado sublinha que a palavra «pai» não é a mais adequada. A instituição justifica a critica baseando-se na adoção de filhos por casais do mesmo sexo.

O diploma, atualmente em discussão em sede de comissão parlamentar, prevê também uma redistribuição, em função da idade das crianças, dos dias de licença atribuídos aos pais para cuidarem dos filhos doentes.

Para o Conselho de Estado, esta alteração pode-se traduzir em várias dificuldades práticas, já que não existe uma contabilidade centralizada dos dias de folga dos trabalhadores abrangidos.

A situação fica mais confusa, em caso de mudança de patrão, já que o novo texto é omisso sobre este aspeto. Razão pela qual o Conselho de Estado exige mais clarificação no novo documento.

Redação Latina