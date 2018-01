Conselho Nacional de Estrangeiros ainda não se reuniu – David Wagner

Volvidos seis meses sobre a eleição do Conselho Nacional de Estrangeiros (CNE), os novos membros ainda não se reuniram. A acusação é do deputado do Déi Lénk, David Wagner.

Em missiva parlamentar endereçada à ministra da Integração, Corinne Cahen, o deputado afirma dispor de informações em como o CNE ainda não se reuniu, não tendo tão-pouco reunião agendada.

Uma situação que o deputado do partido de esquerda lamenta, alertando a ministra para o risco de o CNE vir a não apresentar o relatório sobre as políticas de integração antes das eleições legislativas, marcadas para 14 de outubro.

De Corinne Cahen, David Wagner quer saber para quando está previsto o início dos trabalhos do CNE.

O Conselho Nacional para Estrangeiros é um órgão consultivo do Governo em matéria de políticas de integração dos residentes não luxemburgueses.

Os 34 membros efetivos e outros tantos suplentes que compõem o Conselho para Estrangeiros são eleitos por um período de cinco anos.

