Construção civil: LCGB e OGBL saem hoje à rua (C/ÁUDIO)

Os dois maiores sindicatos do país saem hoje à rua, em duas manifestações distintas, para protestar contra a situação dos trabalhadores do setor da construção civil. A LCGB optou por Esch-sur-Alzette e a OGBL concentra-se na capital.

Na origem do protesto está o prolongado impasse nas negociações sobre a renovação do contrato coletivo de trabalho dos cerca de 18.000 trabalhadores do setor. Esse bloqueio levou mesmo os sindicatos a remeterem o caso para o Gabinete Nacional de Conciliação.

Liliana Bento, da LCGB, afirmou à Rádio Latina que o principal objetivo da manifestação é mostrar um cartão vermelho aos patrões.

É a questão dos aumentos salariais que mais divide sindicatos e patrões. Os sindicatos exigem um aumento de 1,5% por ano, durante três anos, ao passo que os patrões não aceitam ir além de 0,7%.

A proposta patronal fica muito aquém das reivindicações dos sindicatos, que exigem um aumento com efeitos retroativos, para todos os trabalhadores do setor, como sublinhou à Rádio Latina Hernani Gomes, da OGBL.

OGBL e LCGB manifestam-se esta tarde, em duas ações de protesto separadas com objetivos idênticos: forçar os patrões a aumentar os salários dos operários da construção civil.

A LCGB manifesta-se às 18:00, junto ao edifício da comuna de Esch-sur-Alzette, enquanto o protesto da OGBL, na cidade do Luxemburgo, arranca no cruzamento do boulevard de la Pétrusse e da rua Schiller, de onde sai o cortejo, também às 18:00, rumo à praça Clairefontante.

Redação Latina