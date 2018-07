Construção civil: Mais de 170 infrações detetadas numa semana

É um balanço assustador. A semana de segurança e saúde no setor da construção civil saldou-se na descoberta de 177 infrações.

Dois dos 45 estaleiros fiscalizados foram encerrados pelas autoridades, devido ao “perigo iminente e grave para a segurança e saúde dos trabalhadores”, revela esta segunda-feira a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM).

De acordo com a mesma fonte, a maioria das infrações detetadas estava relacionada com irregularidades na instalação de escadas e andaimes, com ou sem parapeito.

Quanto ao destacamento de trabalhadores, os 93 controlos apuraram que 23 empresas não tinham a documentação regularizada, ou seja, não tinham efetuado a declaração de destacamento.

Por outro lado, 55 dos 105 operários destacados não estavam declarados, ou seja, eram clandestinos.

A ITM fez controlos em 45 estaleiros, entre os dias 9 e 13 de julho, que englobaram 68 empresas e 260 operários.

Redação Latina