Construção: Diretor da ITM nega que empresas sejam avisadas das inspeções (C/AUDIO)

As empresas do setor da construção civil não são avisadas das inspeções levadas a cabo pela Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM). Quem o diz é o diretor do organismo.

Ouvido pela Rádio Latina, Marco Boly negou categoricamente essas acusações, que, segundo diz, são feitas por “más-línguas”.

O responsável acrescenta que os patrões só são notificados em situações pontuais, como por exemplo aquando das visitas do ministro aos estaleiros ou durante ações de sensibilização como a semana nacional de saúde e segurança no trabalho, cuja segunda edição terminou na sexta-feira.

Muitos trabalhadores, e até sindicatos, acusam a ITM de estar a tapar o sol com a peneira. Isto porque as supostas inspeções anunciadas permitem que as empresas encubram eventuais irregularidades.

Marco Boly afirma, no entanto, que a ITM faz centenas de inspeções por ano, em resposta às cerca de 120.000 reclamações que todos os anos chegam ao organismo.

A ITM tem atualmente 21 inspetores, responsáveis por todos os setores de atividade. Em junho, a estrutura abriu um novo serviço – o departamento “Controlos, Estaleiros e Autorizações” –, destinado exclusivamente ao ramo da construção e que tem quatro inspetores.

Segundo dados revelados à Rádio Latina pela ITM, cinco operários da construção morreram este ano na sequência de acidentes de trabalho.

