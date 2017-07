Construção do futuro estádio nacional de futebol começa a 21 de agosto

Já está concluída a fase preparatória da construção do futuro estádio nacional de futebol.

As obras de construção do estádio vão arrancar no próximo dia 21 de agosto, ou seja, após as férias coletivas do setor da construção civil, pode ler-se numa curta nota publicada na página Facebook da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF),

O futuro estádio no “Cloche d’Or”, na cidade do Luxemburgo, vai substituir o vetusto Josy Barthel, que já não respeita as normas da UEFA.

A nova ‘arena’, para futebol e râguebi, vai ter uma lotação de 9 300 espectadores.

O projeto está orçado em mais de 60 milhões de euros, sendo que 70% da verba é financiada pelo ministério do Desporto.

O novo estádio nacional só deve receber os primeiros jogos em outubro de 2019, data prevista para a conclusão das obras.

Redação Latina