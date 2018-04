Construção: FEDIL diz que trabalhadores estão satisfeitos (C/ÁUDIO)

A Federação das Indústrias Luxemburguesas (FEDIL) diz que os trabalhadores do setor da construção civil estão satisfeitos, apesar de ainda não haver acordo entre sindicatos e empresas quanto à renovação do contrato coletivo de trabalho.

Em declarações à Rádio Latina, Pol Faber, da FEDIL, fez referência a um estudo de satisfação levado a cabo pelo TNS-Ilres, segundo o qual os trabalhadores do setor estão satisfeitos com as condições de trabalho. Razões que levam o secretário-geral do Grupo de Empreendedores da FEDIL a desdramatizar as ameaças daqueles que descreve como “sindicalistas profissionais pagos”.

Embora tenha sido feito há cerca de quatro anos, Pol Faber defende a pertinência da sondagem. Não acredita que a situação se tenha deteriorado assim tanto desde então.

Pol Faber, da FEDIL, uma das organizações que representam o patronato à mesa das negociações sobre a renovação do contrato coletivo dos cerca de 18.000 trabalhadores da construção.

O desacordo entre sindicatos e patronato prende-se sobretudo com os salários. As centrais sindicais exigem um aumento geral de 4,5%, ao passo que o patronato propõe apenas uma subida de 0,7% nos ordenados mais baixos. Algo que, segundo os sindicatos, só abrangeria 30% dos trabalhadores.

Ainda na semana passada, fonte da OGBL admitiu à Rádio Latina um agravamento do conflito social e uma intensificação das ações sindicais, caso os patrões não cedam às suas reivindicações.

Redação Latina