Construção: LCGB exige que futuro contrato coletivo abranja todos os trabalhadores (C/ÁUDIO)

A central sindical LCGB exige que a futura convenção coletiva de trabalho para a construção civil abranja todos os trabalhadores do setor.

Em declarações à Rádio Latina, à margem de mais uma ronda de negociações entre sindicatos e patrões, sobre a renovação do contrato coletivo, Liliana Bento, da LCGB, chamou a atenção para os trabalhadores com cargos administrativos em empresas do setor e exigiu a sua inclusão na convenção.

Esta é uma das reivindicações da LCGB, que promove no sábado uma concentração em Remich, para ouvir os trabalhadores e discutir o impasse atual nas negociações.

O objetivo é mostrar “cartão vermelho” às federações patronais, que continuam a recusar um aumento salarial de 1,5%, por ano, durante três anos, sem o qual os sindicatos não assinarão qualquer acordo.

Liliana Bento, da LCGB, a falar à Rádio Latina, nas vésperas de o sindicato promover uma concentração em Remich, no quadro das negociações sobre a convenção coletiva para os trabalhadores da construção civil.

A concentração está marcada para as 18:30, numa tenda montada ao lado da piscina de Remich.O sindicato está a organizar transporte para o local, sendo que os interessados devem inscrever-se até sexta-feira.

Redação Latina