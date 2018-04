Construção: OGBL diz que sem aumento salarial não haverá acordo (C/ÁUDIO)

Se não houver um aumento salarial de 4,5%, a OGBL não assinará qualquer acordo para a renovação da convenção coletiva do setor da construção civil.

O impasse nas negociações entre sindicatos e patronato dura há dois anos e parece não ter fim à vista. Escutado pela Rádio Latina, Jean-Luc de Matteis, secretário-sindical da OGBL, qualificou a situação atual de “complicada”.

As centrais sindicais exigem aumentos salariais para todos os trabalhadores, face ao contexto económico positivo. Já o patronato propõe uma subida de 0,7%, mas apenas ao nível dos ordenados mínimos. A proposta é “inaceitável”, diz a OGBL, já que deixaria de fora 70% dos trabalhadores.

Além do aumento salarial, o sindicato reivindica o pagamento de uma gratificação com efeitos retroativos.

O acesso de todos os trabalhadores à formação profissional contínua é outra das exigências.

Jean-Luc de Matteis, secretário-sindical da OGBL, em declarações à Rádio Latina a propósito do impasse nas negociações com vista à renovação do contrato coletivo dos 18.000 trabalhadores do setor da construção civil.

Redação Latina