Construção: Patronato recusa falar em impasse (C/ÁUDIO)

As negociações para a renovação da convenção coletiva do setor da construção civil começaram há dois anos e, apesar de não haver consenso à vista entre sindicatos e empresas, o patronato recusa falar em ‘impasse’.

Ouvido pela Rádio Latina, Pol Faber, da Federação das Indústrias Luxemburguesas (FEDIL), disse que “é normal” que haja discussões sobre as propostas e reivindicações de ambas as partes. O secretário-geral do Grupo de Empreendedores da FEDIL aproveita para lembrar que o patronato está disposto a avançar uma gratificação de 300 euros e um aumento ao nível dos salários mínimos (três vezes 0,7%).

Propostas insuficientes, aos olhos dos sindicatos, que reclamam um aumento salarial para todos os trabalhadores, na ordem dos 4,5%, sem o qual não assinarão qualquer acordo. Questionado sobre se haverá cedências por parte do patronato ao nível dos ordenados, Pol Faber escusa-se a comentar, dizendo que as discussões acontecem à mesa das negociações e não nos media.

Sindicatos e patronato voltam a reunir-se na próxima semana, para mais uma ronda negocial sobre a renovação do contrato coletivo dos cerca de 18.000 trabalhadores do setor da construção civil.

Redação Latina